Вторник, 2 Октября 2018 15:52

АрмИнфо. Не все знают, но маэстро и его семья в ходе оккупации Парижа немцами спасали евреев. Так, отреагировал известный израильский политолог, общественный деятель Авигдор Эскин на сообщение о кончине Шарля Азнавура.

"Они сами были беженцами из Турции. Они сами спаслись. Ведь в Турции уничтожали армян в 1915 году. Они спаслись и, оказавшись в Париже, спасали евреев. Это то, что мы должны знать об Азнавуре. Это вечная память", - сказал Эскин в ходе видеообращения на своей странице в Facebook.

Политолог также призвал различные израильские объединения присоединиться к его предложению к властям Израиля открыть на святой земле мемориал Шарля Азнавура в память армян, ставших жертвами Геноцида 1915 года. Эскин убежден, что открытие мемориала важнее, чем продвижение в израильском Кнессете резолюции о признании Геноцида армян.