Вторник, 2 Октября 2018 15:12

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян выразил соболезнования в связи с кончиной великого шансонье Шарля Азнавура.

"С глубокой скорбью я узнал о кончине Шарля Азнавура. От своего имени, и от имени всей моей семьи выражаю свои глубокие соболезнования членам семьи, близким, а также поклонникам великого шансонье. С его жизнью в истории закончилась целая культурная эпоха, и это не преувеличение.

Невозможно одним словом характеризовать Азнавура. Из жизни ушел великий певец, большой артист, выдающийся деятель культуры, патриот и просто человек с большой буквы.

Я с теплотой вспоминаю наши многочисленные встречи и запоминающееся общение. Он был очень тактичным собеседником, носителем очень интересной философии, который смог выразить свои идеи и распространить свои ценности, как на сцене, так и в повседневной жизни.

Вклад Шарля Азнавура в развитие нашей родины, а также придание ей мировой известности неоценим. Я уверен, что еще многие годы он будет

самым известным армянином для представителей других наций и олицетворением собирательного образа настоящего армянина. Память о Шарле будет вечно жить в наших сердцах", - заключил Кочарян.