Вторник, 2 Октября 2018 15:10

АрмИнфо. Основные задачи и значение предстоящего 10-11 октября в Астане 6-го Съезда лидеров мировых и традиционных религий представил Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов на министерской встрече «Группы друзей» Альянса цивилизаций ООН в рамках проходящей в Нью-Йорке 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Предстоящий съезд будет посвящен роли религиозных лидеров в поддержании безопасного мира. Мы рассчитываем на достижение духовными лидерами содержательных результатов во благо укрепления доверия и взаимного уважения, борьбы с религиозным экстремизмом и построения безопасного мира», - отметил К. Абдрахманов на заседании. Он проинформировал об участии в форуме религиозных и политических лидеров, руководителей международных организаций и представителей гражданского общества.

Глава Альянса цивилизаций, высокий представитель Насир Абдулазиз аль-Насер сообщил во время заседания о том, что примет участие в 6-м Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане в качестве Спецпосланника Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Касаясь главной темы министерской встречи «Группы друзей» Альянса цивилизаций ООН «Построение мостов: Использование «мягкой силы» для продвижения культуры мира», К. Абдрахманов отметил, что инструменты «жесткой силы» исчерпали свои первоначальные ограниченные цели, жизнь показала, что их успех временный, а использование военной силы порождает новое насилие. Наиболее эффективными основными средствами «мягкой силы» с долгосрочным воздействием являются те, что способствуют продвижению толерантности, образования, распространению позитивных человеческих ценностей – главные элементы предотвращения конфликтов и поддерания социального единства.

В этом контексте К. Абдрахманов рассказал о казахстанской программе модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру», направленной на сохранение национальной идентичности и дальнейшую интеграцию Казахстана в общемировую культурную среду. Он также обратил внимание на предпринимаемые Казахстаном меры по продвижению мира и стабильности в регионе Центральной Азии, в том числе путем выделения средств на обучение в нашей стране студентов из Афганистана и участия в совместном с Узбекистаном и Европейским союзом проекте по обучению афганских девушек в ВУЗах Казахстана и Узбекистана.