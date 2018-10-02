Вторник, 2 Октября 2018 15:05

АрмИнфо. В Москве могут установить памятник легендарному Шарлю Азнавуру.

Так, вчера в Мосгордуму было направленно первое письмо с просьбой рассмотреть возможность увековечить память Шарля Азнавура в Москве. "Во время одного из своих последних концертов в Москве Шарль Азнавур признался в любви к России и своим российским зрителям. Просим вас рассмотреть возможность увековечить память Шарля Азнавура в Москве. Установка памятника Маэстро в любимой им стране станет нашим признанием ему в любви", - говорится в письме к председателю московской городской думы Алексею Шапошникову.

Письмо направил директор Армянского музея Москвы и культуры наций Арсен Алексанян. Уже сегодня еще несколько обращений были направлены в Мосгордуму от имени ряда армянских организаций.

Ранее, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что столичный парламент может рассмотреть вопрос об увековечении в Москве памяти Шарля Азнавура. "Если от деятелей культуры и общественности в Мосгордуму поступят предложения об увековечении в Москве его памяти, мы их обязательно рассмотрим", - резюмировал председатель Мосгордумы.