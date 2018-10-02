Вторник, 2 Октября 2018 14:58

АрмИнфо. Состоявшийся в Душанбе разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном будет способствовать урегулированию нагорно- карабахского конфликта. Об этом сказали Trend во вторник в МИД России.

<Россия приветствует любые договоренности, направленные на достижение нагорно- карабахского урегулирования. Рассчитываем, что состоявшийся в Душанбе разговор будет способствовать реализации этой задачи>, - сказали в министерстве.

Как отметили в МИД России, со своей стороны как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ Россия готова оказать Азербайджану и Армении необходимое посредническое содействие.

Отметим, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию нагорно- карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск и на границе между Арменией и Азербайджаном.

Также стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.