Вторник, 2 Октября 2018 14:50

АрмИнфо. На сегодняшний день свое участие в саммите Франкофонии подтвердили президенты 26 стран, 2 -вице-президента, 9 премьер- министров, принц Монако. Об этом 2 октября на пресс-конференции в Ереване заявил начальник протокольной службы правительства Армении Левон Минасян.

По его словам, однако, не исключается увеличение списка участников на высшем уровне. "Такое участие на высшем уровне беспрецедентно даже в рамках Международной организации Франкофонии, поскольку, как правило, в саммите участвует около 30 глав государств и правительств, а у нас эта цифра уже перешагнула за 40", - отметил Минасян.

Отвечая на вопрос, хватит ли в Армении президентских номеров, учитывая такое больше количество президентов, участвующих в мероприятии, Минасян заметил, что действительно в Армении нет такого количества президентских люксов. "У нас в стране всего лишь 11 президентских люксов, но мы забронировали также номера люкс других категорий. Главы государств с пониманием отнеслись к этому", - заверил начальник протокольной службы, добавив, что в данном случае приоритетным является участие в мероприятие, а не класс гостиничного номера.

При этом Минасян подчеркнул, что переговоры по размещению гостей ведутся с более 40 гостиницами страны, и они еще не завершены.