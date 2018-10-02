Вторник, 2 Октября 2018 14:42

АрмИнфо.Известный российский тележурналист и ведущий Владимир Познер считает, что шансонье Шарль Азнавур не хотел бы, чтобы из-за его кончины "распускали нюни". Телеведущий призывает вспоминать легендарного певца с улыбкой и благодарностью.

"Не надо по этому поводу плакать, он бы не хотел этого, он прожил жизнь позитивно. Можно только вспомнить его с огромной благодарностью, с радостью, аплодировать ему, но не распускать нюни, он был совсем не таким человеком", - сказал Владимир Познер корреспонденту ТАСС.

Он отметил, что Азнавур прожил долгую, прекрасную, успешную жизнь, <любил до последнего своего дня>. <Конечно, жаль, когда человек уходит. С другой стороны, когда человек уходит так, после стольких лет такой жизни, можно даже позавидовать>, - добавил Познер.

Владимир Познер напомнил, что ему очень повезло взять интервью у артиста, но главным для него остается творчество Азнавура. <Я его запомнил и запомню этим голосом и манерой петь, страстностью, с которой он это делал. Ему было за 90, а он все еще продолжал петь. Совершенно ясно, что в этом была сущность его жизни>, - добавил он. Одной из своих любимых песен, которая особенно тронула, Познер назвал <Вечную любовь>.

Отметим, что 20 апреля 2015 года в программе "Познер", Шарль Азнавур, на вопрос о секретах своего долголетия, отметил: "Я живу нормальной жизнью, я оптимист, я ни о чем не забочусь. Я не знаю, верю ли я в Бога, но я думаю, что тот, кого называют Богом, может нам дать все необходимое". Уже в конце передачи, отвечая на вопрос <если вы когда-нибудь встретитесь со Всевышним, что вы ему скажете?", Азнавур заявил: "Я сказал бы ему: "Привет!". Что я могу сказать ему еще? Потом говорить должен он, потому что я, может быть, делал ошибки на Земле, но он тоже сделал их немало. Нужно, чтобы он мне их разъяснил>.