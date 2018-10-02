Вторник, 2 Октября 2018 14:36

АрмИнфо. На территории Армении днем 3-го октября в северных регионах, 5-го в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе, 6-го в Сюнике и в Арцахе ожидается дождь.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 4-го и 7-го октября ожидается погода без осадков. Юго- западный ветер с порывами достигнет до 5-10 метров в секунду. 5-го и 6-го октября температура воздуха понизится на 5-6 градусов, в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе - на 8-10 градусов.

В Ереване с 3-7 ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +29 градусов тепла.