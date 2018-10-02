Вторник, 2 Октября 2018 14:20

АрмИнфо. Начиная с 7 октября, в Ереване и по всей Армении будет царить атмосфера Франкофонии. Об этом 2 октября на пресс- конференции в Ереване заявил Генсек МИД Армении Ваагн Меликян.

По его словам, 7 октября состоится 105-ое заседание постоянного совета Международной организации Франкофонии, 8-9 октября 35-ое заседание СМИД МОФ, 9 октября в 17:00 часов по местному времени на площади Свободы состоится торжественное открытие франкофонской деревни, где будет работать более 40 павильонов из более двух десятков стран, кроме того 10 октября в креативном центре "Тумо", под патронажем президента Армении, начнет свою работу бизнес -форум, впервые проводимый на полях саммита, а 11-12 октября состоится 17-й саммит МОФ, 11 октября также запланирована гала-концерт на площади Республики.

Генсек МИД Армении подчеркнул, что более 3500 гостей приедут в республику для участия в мероприятии. "Главы государств и правительств более 40 стран подтвердили уже свое участие в саммите. Это беспрецедентный масштаб. В организационные мероприятия вовлечено более 60 местных организаций, вовлечено более 1150 волонтеров", - сказал Меликян.

Отвечая на вопрос, сколько средств потрачено на организацию мероприятия, Генсек МИД Армении отказался назвать цифру, сказав, что еще нет окончательных подсчетов. Но при этом он заверил, что ни на копейку больше того, что было выделено из государственного бюджета не было потрачено. Меликян также добавил, что по ряду направлений были сделаны перерасчеты для сокращения затрат. "Небольшую сумму выделил Секретариат МОФ, а также нам помогали спонсоры, определенная сума также была выделена из резервного фонда. Но я опять таки, хочу вас заверить, что мы не потратили ни на копейку больше того, что нам было выделено государством", - резюмировал Меликян.