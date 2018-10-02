Вторник, 2 Октября 2018 14:15

АрмИнфо. 46 общественных организаций Армении aкцентировали внимание международного сообщества на перманентных обстрелах армянских сел со стороны Азербайджана.

В своем заявлении представители общественных организаций, в частности, подчеркнули, что противоправные действия Азербайджана нарушают все нормы международного гуманитарного права и общечеловеческие ценности. Авторы заявления призвали международное сообщество дать четкую оценку действиям Баку на основе норм международного права.

В заявлении общественных организаций, в частности, говорится: "Вооруженные силы Азербайджана с 13 по 17 сентября вновь обстреливали приграничные села Тавушской области Армении - Чинари, Баганис, Коти, Вазашен, Воскеван, Беркабер и Айгеовит. А 15 сентября было обстреляно село Арени Вайоц Дзорской области.

В ходе обстрела села Чинари пули попали в здание детского сада, а также в дома некоторых жителей села. В селе Коти был ранен гражданин Сурен Сепханян, пули повредили стены и крыши ферм, школ и детсадов. Обстрелы происходили в дневные часы, когда дети находились в школах, детских садах или во дворе. Подобные действия нарушают нормы прав человека и международные гуманитарные нормы. Цель обстрелов - создать в армянских селах атмосферу страха и панику".

Отметим, что в 2017 году Армения присоединилась к "Декларации о безлопастных школах", целью которой является защита учебных заведений от военных нападений. Меж тем, Азербайджан, по сей день не присоединился к декларации, что свидетельствует об отношении этого государства к общечеловеческим ценностям, защищаемым международным сообществом.