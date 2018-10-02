Вторник, 2 Октября 2018 14:00

АрмИнфо. В экономическом форуме, который пройдет на полях саммита Международной организации Франкофонии в Ереване, примет участие около 360 представителей различных областей бизнеса. Об этом 2 октября на пресс-конференции в Ереване заявила заместитель министра экономического развития и инвестиций РА Мане Адамян.

По ее словам, экономический форум привлечет целевую аудиторию. "Экономический форум пройдет в центре креативных технологий "Тумо в два этапа, 9 и 10 октября. На первом этапе участникам будет предложена бизнес-экскурсия, в частности, они смогут посетить Диджитек-экспо, Ереванский коньячный завод "АРАРАТ", завод Armenian Wine. 10 октября уже состоится сам форум, который стартует с большой официальной части, а затем продолжится, в параллельно проходящих, трех тематических секциях", - сказала Адамян.

При этом она сообщила, что в рамках форума планируется основать сеть министров IT, которому будет предшествовать заседание министров сферы информационных технологий. Кроме того, по словам Адамян, одним из основных докладчиков на форуме будут человекоподобный робот в виде женщины - София и один из основателей Интернета и создатель датаграмм, француз Луи Пузану.

По ее словам, со стороны участников форума есть интерес к налаживанию как отраслевого сотрудничества, так и раскрытия возможных направлений для реализации инвестпроектов.