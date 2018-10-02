Вторник, 2 Октября 2018 13:59

АрмИнфо. Очевидно, что встречи как та, которая состоялась между Ваграмом Багдасаряном и премьер-министром Николом Пашиняном необходимы.

Об этом 2 октября в беседе с журналистами заявил председатель постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям, зампред РПА Армен Ашотян, комментируя состоявшуюся вчера встречу премьер-министра - Никола Пашиняна с главой фракции Республиканской партии Ваграмом Багдасаряном.

Депутат отметил, что цель данных встреч заключается не в том, чтобы удовлетворить одну из сторон. "Очевидно, что и Ваграм Багдасарян, и Никол Пашинян не отправились на данную встречу с тем, чтобы выпить чашечку кофе. Это было рабочее обсуждение, и его цель не процесс, а результат", - отметил Ашотян. Депутат счел вполне естественным то, что подробности встречи Пашиняна с Багдасаряном не известны. Ашотян счел, что детали подобных встреч должны оставаться в тайне. В тоже время, он заявил, что позиции Республиканской партии и правительства Армении не слишком рознятся. "Я был несколько удивлен тем, что премьер-министр, приписал РПА то, что представители партии не хотят проводить досрочные парламентские выборы до 2020 года. Во фракции нет подобного решения. Безусловно, некоторые депутаты, в том числе вице- спикер Эдуард Шармазанов, я и Гагик Меликян выражаем разные точки зрения, однако, нельзя приписывать фракции подобные решения на основании вчерашней встречи с Ваграмом Багдасаряном", - подчеркнул депутат.

В тоже время глава комиссии по внешним связям считает, что проведение досрочных парламентских выборов зависит не только от РПА, но и от встречи премьера с представителями других парламентских фракций. "Нужно вести переговоры без излишней нервозности. Во время последнего интервью, премьер-министр, кажется, начал волноваться, в то время как нужно исключить все эмоции, и не давать утечки информации о том, что именно было обсуждено на встрече. Я очень ценю поведение Никола Пашиняна и Ваграма Багдасаряна в связи с тем, что они не полностью обнародовали детали своей встречи"- подчеркнул Ашотян.

Депутат также заметил, что Никол Пашинян так торопится провести досрочные выборы в парламент в связи с тем, что он опасается, что 9 мая, когда его конституционный иммунитет будет исчерпан, он может получить вотум недоверия. В свою очередь депутат от фракции "Елк" Эдмон Марукян заявил, что блок не раз говорил о том, что они поддерживают идею премьер-министра провести досрочные парламентские выборы. Марукян заявил, что они в этом же году готовы участвовать в досрочных парламентских выборах. "По сути, мы недавно закончили нашу предвыборную агитацию и готовы к новой, хотя к выборам готовы далеко не все>, - отметил Марукян.