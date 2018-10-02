Вторник, 2 Октября 2018 13:54

АрмИнфо. Шарль Азнавур никогда не забывал своего армянского происхождения. Такое мнение в беседе с журналистами высказал народный артист СССР, скрипач и дирижер Владимир Спиваков.

"Я вспоминаю один концерт, на который меня пригласила на тот момент первая леди Франции, госпожа Ширак, и Шарль выступал совершенно блестяще. Я видел, как приветствует его зал, как французы его любят. Но нельзя не сказать, что он всегда чувствовал себя армянином в первую очередь", - отметил Спиваков.

Как передает ТАСС, маэстро напомнил, что судьба исторической родины нашла отражение и в творчестве Азнавура. Например, артист посвятил песню пострадавшим от землетрясения в Спитаке в 1988 году и помогал в сборе средств для них.

При этом шансонье был ярким популяризатором французской культуры. "Я думаю, что очень многие дети стали учить французский язык, именно услышав впервые песни Шарля Азнавура", - заметил российский музыкант. "От нас ушел человек, о котором можно сказать словами [Иосифа] Бродского: время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии",

- сказал Спиваков.

Как сообщает ТАСС, на смерть Азнавура откликнулись музыканты со всего мира. Французский аккордеонист, ученик и друг Астора Пьяццоллы Ришар Гальяно посвятит свое выступление в Москве 5 октября памяти певца. Народная артистка Грузии и СССР Нани Брегвадзе отметила, что гордится знакомством с Азнавуром. "Шарль Азнавур был уникальным певцом и необыкновенным человеком", - отметила она.

Смерть французского шансонье потрясла и знаменитых поп-музыкантов по всему миру. "Шарль Азнавур олицетворял французскую культуру и был мировой звездой. Мне повезло спеть с ним, - рассказал в интервью AFP британский музыкант Стинг. - Он покинул нас, но то, что он оставил, вечно". "Покойся с миром, мой дорогой друг Шарль Азнавур", - написал в Twitter испанский певец Хулио Иглесиас. Канадская исполнительница Селин Дион выразила соболезнования близким артиста: "Золотые песни Шарля Азнавура воспитали поколения романтиков, - написала она Facebook. - Выражаю почтение и соболезнования семье". "Шарль был моим наставником, моим другом, моей любовью... Я всегда буду скучать по нему", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Facebook американской актрисы и певицы Лайзы Миннелли.