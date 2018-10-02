Вторник, 2 Октября 2018 13:47

АрмИнфо.Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Европа потеряла один из своих самых прекрасных голосов со смертью великого шансонье Шарля Азнавура.

"Я глубоко опечален сообщением о его кончине. Шарль Азнавур был вдохновением для целого поколения, воплощая собой прекрасный образ Франции. На протяжении

десятилетия и до своего последнего вздоха этот великий артист, певец, композитор и актер обогащал наши жизни своим искусством. Сегодня Европа потеряла один из своих самых прекрасных голосов", - как передает ТАСС, заявил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.