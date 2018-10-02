Вторник, 2 Октября 2018 13:45

АрмИнфо. Заключительная часть гала-концерта в рамках МОФ, состоящая из трех частей, на площади Республики будет полностью посвящена Шарлю Азнавуру. Об этом 2 октября на пресс-конференции заявил Генсек МИД РА Ваагн Меликян.

Он заметил, что концерт пройдет на площади Республики 11 октября. "Вчера мы получили трагическую весть. Нация скорбит в связи с уходом Азнавура. В связи с этой большой и невосполнимой утратой принято решение, заключительную часть гала- концерта посвятить маэстро, в нем будет участвовать музыкальная группа Азнавура, будет сделано всё, чтобы не была ощутима эта утрата. Мы также находимся в прямом контакте с Елисейским дворцом, не исключаем также участия в концерте звезд мировой величины. На данный момент запланировано выступление африканской певицы Анжелик Киджо (Angelique Kidjo), французской певицы ZAZ и многих других", - сказал Меликян, и в этом контексте добавил, что сейчас осуществляются работы, по смене акцентов мероприятия, и после окончательного утверждения программы будет дана информация.

Ранее, Europe1 сообщила, что Елисейский дворец в настоящий момент рассматривает возможность организации в Ереване в октябре церемонии, в ходе которой будет отдана дань уважения Азнавуру. Это мероприятие может быть приурочено к проведению в столице Армении 11 и 12 октября саммита Международной организации Франкофонии, на который приедет президент Франции Эмманюэль Макрон. Изначально планировалось, что вместе с французским лидером на эту встречу отправится и Азнавур.