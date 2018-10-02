|Сотрудники Ереванского русского драматического театра им.Станиславского возмущены невыполнением обещаний министра культуры
|Джонатан Лакот и Зограб Мнацаканян посетили Центр "Азнавура" и оставили записи в Книги Скорби
|Секретарь Совбеза Армении и посол Китая обсудили вопросы сферы безопасности
|Франсуаза Ниссен: Шарль Азнавур был олицетворением того, что представляет собой Франция
|Израильский политолог: Не все знают, но маэстро и его семья в ходе оккупации Парижа немцами спасали евреев
|Роберт Кочарян: Шарль Азнавур еще долгие годы будет олицетворением собирательного образа настоящего армянина
|В Москве могут установить памятник Шарлю Азнавуру
|МИД России: Встреча Пашинян-Алиев будет способствовать урегулированию карабахского конфликта
|Начальник протокола: На сегодняшний день свое участие в саммите Франкофонии подтвердили президенты 26 стран
|Познер об Азнавуре: Можно только вспомнить его с огромной благодарностью, с радостью, аплодировать ему, но не распускать нюни, он был совсем не таким человеком
|С 5 по 6 октября температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|Генсек МИД Армении: Начиная с 7 октября, в Ереване и по всей Армении будет царить атмосфера Франкофонии
|46 общественных организаций Армении акцентировали внимание международного сообщества на перманентных обстрелах армянских сел со стороны Азербайджана
|Замминистра: В экономическом форуме Франкофонии в Ереване, примет участие около 360 представителей бизнеса
|Армен Ашотян Николу Пашиняну: Нужно вести переговоры без эмоций и излишней нервозности
|Смерть французского шансонье потрясла знаменитых музыкантов по всему миру: Он покинул нас, но то, что он оставил, вечно - Стинг
|Жан-Клод Юнкер: Европа потеряла один из своих самых прекрасных голосов со смертью Шарля Азнавура
|Генсек МИД Армении: Заключительная часть гала-концерта в рамках МОФ на площади Республики 11 октября будет полностью посвящена Шарлю Азнавуру
|Генеральный директор ЮНЕСКО: Творчество Азнавура перешагнуло время и границы
|Микаэль Жан: Этот армянин мира стал лучшим из послов французского языка, ценностей и свободы
|Балаян: До конца текущего года состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
|Армен Саркисян в связи с кончиной великого шансонье: Я потерял одного из лучших моих друзей
|Серж Саргсян: Азнавур воплотил судьбу армянского народа, его возрождение, несгибаемую волю, трудолюбие и непобедимость
|В день похорон Шарля Азнавура в Армении будет объявлен национальный траур
|Парламент Армении минутой молчания почтил память Шарля Азнавура
|Бако Саакян: Имя Шарля Азнавура вписано золотыми буквами в историю всемирного вокального искусства и армянского народ
|Никол Пашинян представил итоги переговоров с Ваграмом Багдасаряном о проведении внеочередных выборов в парламент
|Мхитарян не сыграет в Лиге Европы с "Карабахом" из соображений безопасности
|Эйфелеву башню подсветили золотым цветом в память об Азнавуре
|Медведев: Азнавур был душой и голосом великих культур Франции и Армении
|Азнавура похоронят в коммуне Монфор-л Амори, недалеко от Парижа
|Посол Германии: От нас ушел абсолютное величие, но его музыка всегда останется с нами
|Генрих Мхитарян: Прощай маэстро, покойся с миром
|На Площади Шарля Азнавура в Ереване проходит церемония зажжения свеч в память о легендарном шансонье
|В Ереване в Центре "Азнавура" 2 октября в 12:00 часов будет открыта Книга Скорби
|Президент Армении с рабочим визитом отправился в США
|Макрон: Шарль Азнавур сопровождал радости и печали трёх поколений
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
|У всеармянского фонда "Айастан" новый исполнительный директор
|Посол России: Уход из жизни одного из лучших эстрадных исполнителей ХХ века - огромная потеря не только для каждого гражданина Армении, но и для всех нас
|В Арцахе при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий АО Геворг Ароян
|Глава СК принял завершающего свою миссию в РА посла США
|Начальник миграционной службы Армении обсудил с грузинским коллегой перспективы взаимодействия
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 2 октября
|Посольство Франции в РА: Потеряли Шарля Азнавура, человека, который олицетворял всю глубину, богатство и человечность армяно-французских отношений
|Смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max уже доступны в офисах продаж Beeline
|Пашинян: скончался один из величайших сынов армянского народа Шарль Азнавур
|Посольство Армении в РФ: Вечная память великого сына армянского народа останется в наших сердцах
|Лаэрт Погосян: В лице Шарля Азнавура армянский народ потерял великого человека
|Степанакерт о смерти Азнавура: Это невосполнимая утрата
|Глава МИД Армении рассказал итальянской парламентской делегации о подходах страны по урегулированию карабахского конфликта
|Премьер-министр Армении выразил соболезнования президенту Индонезии
|Армен Саркисян: Выборы в Совет старейшин Еревана стали первым шагом новой Армении на пути радикального улучшения избирательной системы страны
|Вазген Манукян: Новые парламентские выборы, проведенные в спешке, не приведут к развитию государственных институтов в стране
|Мэтью Брайза: Беседа между президентом Азербайджана и премьером Армении имеет большое значение для активизации переговоров по карабахскому конфликту
|Гаджиев: Азербайджан всегда готов к конструктивным переговорам и контактам по урегулированию карабахского конфликта
|Школьные осенние каникулы в Армении начнутся с конца октября
|Никол Пашинян: Во встрече президента США с премьер-министром Армении должны быть заинтересованы обе стороны
|Вице-президент Турции подчеркнул неизменность позиции Анкары по событиям 1915 года
|Никол Пашинян: Визит президента России в Армению, скорее всего, состоится в начале 2019 года
АрмИнфо. Выдающееся творчество знаменитого французского шансонье Шарля Азнавура перешагнуло время и границы, считает генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.
"Мы с глубоким сожалением узнали о кончине Шарля Азнавура. Он был не только легендарным, признанным во всем мире артистом, но и большим другом ЮНЕСКО. Его творчество, столь выдающееся и пользующееся популярностью у нескольких поколений, перешагнуло время и границы", - написано в заявлении Азуле, передает РИА Новости
По словам главы международной организации, песни, благодаря которым Азнавур получил известность, "продолжат жить в нас еще долгое время, не говоря о его выдающейся игре в кинофильмах известных режиссёров". "Помимо уникальной и вместе с тем разносторонней творческой деятельности, Шарль Азнавур был всецело предан обществу. Мы, в частности, помним, как он мобилизовал международные усилия после ужасного землетрясения, которое обрушилось на Армению в 1988 году", - отмечают в ЮНЕСКО.
Азуле подчеркнула, что "он был неустанным послом Армении, а в 1995 году был назначен Почетным послом и Постоянным представителем Армении при ЮНЕСКО". "Он всегда оставался большим другом ЮНЕСКО, защитником гуманистических ценностей нашей Организации, культурного разнообразия и важности образования молодых людей как лучшего средства защиты от предрассудков", - добавила генеральный директор.
Она напомнила, что Азнавур "также сделал популяризацию франкофонии одним из своих приоритетов" и добавила, что с нетерпением ждала новой встречи с ним, которая должна была состояться на следующей неделе в Ереване на саммите Франкофонии.
|Сотрудники Ереванского русского драматического театра им.Станиславского возмущены невыполнением обещаний министра культуры
|Джонатан Лакот и Зограб Мнацаканян посетили Центр "Азнавура" и оставили записи в Книги Скорби
|Секретарь Совбеза Армении и посол Китая обсудили вопросы сферы безопасности
|Франсуаза Ниссен: Шарль Азнавур был олицетворением того, что представляет собой Франция
|Израильский политолог: Не все знают, но маэстро и его семья в ходе оккупации Парижа немцами спасали евреев
|Роберт Кочарян: Шарль Азнавур еще долгие годы будет олицетворением собирательного образа настоящего армянина
|В Москве могут установить памятник Шарлю Азнавуру
|МИД России: Встреча Пашинян-Алиев будет способствовать урегулированию карабахского конфликта
|Начальник протокола: На сегодняшний день свое участие в саммите Франкофонии подтвердили президенты 26 стран
|Познер об Азнавуре: Можно только вспомнить его с огромной благодарностью, с радостью, аплодировать ему, но не распускать нюни, он был совсем не таким человеком
|С 5 по 6 октября температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|Генсек МИД Армении: Начиная с 7 октября, в Ереване и по всей Армении будет царить атмосфера Франкофонии
|46 общественных организаций Армении акцентировали внимание международного сообщества на перманентных обстрелах армянских сел со стороны Азербайджана
|Замминистра: В экономическом форуме Франкофонии в Ереване, примет участие около 360 представителей бизнеса
|Армен Ашотян Николу Пашиняну: Нужно вести переговоры без эмоций и излишней нервозности
|Смерть французского шансонье потрясла знаменитых музыкантов по всему миру: Он покинул нас, но то, что он оставил, вечно - Стинг
|Жан-Клод Юнкер: Европа потеряла один из своих самых прекрасных голосов со смертью Шарля Азнавура
|Генсек МИД Армении: Заключительная часть гала-концерта в рамках МОФ на площади Республики 11 октября будет полностью посвящена Шарлю Азнавуру
|Генеральный директор ЮНЕСКО: Творчество Азнавура перешагнуло время и границы
|Микаэль Жан: Этот армянин мира стал лучшим из послов французского языка, ценностей и свободы
|Балаян: До конца текущего года состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
|Армен Саркисян в связи с кончиной великого шансонье: Я потерял одного из лучших моих друзей
|Серж Саргсян: Азнавур воплотил судьбу армянского народа, его возрождение, несгибаемую волю, трудолюбие и непобедимость
|В день похорон Шарля Азнавура в Армении будет объявлен национальный траур
|Парламент Армении минутой молчания почтил память Шарля Азнавура
|Бако Саакян: Имя Шарля Азнавура вписано золотыми буквами в историю всемирного вокального искусства и армянского народ
|Никол Пашинян представил итоги переговоров с Ваграмом Багдасаряном о проведении внеочередных выборов в парламент
|Мхитарян не сыграет в Лиге Европы с "Карабахом" из соображений безопасности
|Эйфелеву башню подсветили золотым цветом в память об Азнавуре
|Медведев: Азнавур был душой и голосом великих культур Франции и Армении
|Азнавура похоронят в коммуне Монфор-л Амори, недалеко от Парижа
|Посол Германии: От нас ушел абсолютное величие, но его музыка всегда останется с нами
|Генрих Мхитарян: Прощай маэстро, покойся с миром
|На Площади Шарля Азнавура в Ереване проходит церемония зажжения свеч в память о легендарном шансонье
|В Ереване в Центре "Азнавура" 2 октября в 12:00 часов будет открыта Книга Скорби
|Президент Армении с рабочим визитом отправился в США
|Макрон: Шарль Азнавур сопровождал радости и печали трёх поколений
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
|У всеармянского фонда "Айастан" новый исполнительный директор
|Посол России: Уход из жизни одного из лучших эстрадных исполнителей ХХ века - огромная потеря не только для каждого гражданина Армении, но и для всех нас
|В Арцахе при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий АО Геворг Ароян
|Глава СК принял завершающего свою миссию в РА посла США
|Начальник миграционной службы Армении обсудил с грузинским коллегой перспективы взаимодействия
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 2 октября
|Посольство Франции в РА: Потеряли Шарля Азнавура, человека, который олицетворял всю глубину, богатство и человечность армяно-французских отношений
|Смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max уже доступны в офисах продаж Beeline
|Пашинян: скончался один из величайших сынов армянского народа Шарль Азнавур
|Посольство Армении в РФ: Вечная память великого сына армянского народа останется в наших сердцах
|Лаэрт Погосян: В лице Шарля Азнавура армянский народ потерял великого человека
|Степанакерт о смерти Азнавура: Это невосполнимая утрата
|Глава МИД Армении рассказал итальянской парламентской делегации о подходах страны по урегулированию карабахского конфликта
|Премьер-министр Армении выразил соболезнования президенту Индонезии
|Армен Саркисян: Выборы в Совет старейшин Еревана стали первым шагом новой Армении на пути радикального улучшения избирательной системы страны
|Вазген Манукян: Новые парламентские выборы, проведенные в спешке, не приведут к развитию государственных институтов в стране
|Мэтью Брайза: Беседа между президентом Азербайджана и премьером Армении имеет большое значение для активизации переговоров по карабахскому конфликту
|Гаджиев: Азербайджан всегда готов к конструктивным переговорам и контактам по урегулированию карабахского конфликта
|Школьные осенние каникулы в Армении начнутся с конца октября
|Никол Пашинян: Во встрече президента США с премьер-министром Армении должны быть заинтересованы обе стороны
|Вице-президент Турции подчеркнул неизменность позиции Анкары по событиям 1915 года
|Никол Пашинян: Визит президента России в Армению, скорее всего, состоится в начале 2019 года
|Рачья Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
|Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
|Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
|Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Ахмет Ярлыкапов: Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
|Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке
|Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
|Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
|Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
|Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом
|Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
|У всеармянского фонда "Айастан" новый исполнительный директор
|В Ереване состоялся учредительный съезд партии "Сасна црер": Партией будет управлять Секретариат из 7 человек
|МИД не подтвердил и не опроверг информацию об отзыве диппаспорта у Генриха Мхитаряна
|Никол Пашинян делегатам ООН: Cтать частью Азербайджана для населения Карабаха означает его полное истребление
|Республиканская партия откликнулась на заявление Пашиняна о низкой явке на ереванских выборах
|Кочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей Армении
|Главы Армении и России сошлись во мнении: Отношения двух государств носят особый характер
|“И устарела старина, и старым бредит новизна”. Такое вот несерьезное отношение к крупному международному инвестору.
|Кочарян заявил о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах
|Эдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать с вторым президентом Армении
|Глава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмов
|Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
|Официальный Ереван ответил на заявление Москвы
|Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
|Постановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодня
|Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
|Эксперт: Саботаж в отношении Lydian Armenia несет инвестиционные риски
|Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
|Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
|Баку отреагировал на заявление Пашиняна
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Никол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупции
|Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
|Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
|Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар
|“Беседа” Ованнеса Туманяна и Андраника Озаняна ждет решения правительства Армении
|Премьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне