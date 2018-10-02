Вторник, 2 Октября 2018 13:33

АрмИнфо. Выдающееся творчество знаменитого французского шансонье Шарля Азнавура перешагнуло время и границы, считает генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

"Мы с глубоким сожалением узнали о кончине Шарля Азнавура. Он был не только легендарным, признанным во всем мире артистом, но и большим другом ЮНЕСКО. Его творчество, столь выдающееся и пользующееся популярностью у нескольких поколений, перешагнуло время и границы", - написано в заявлении Азуле, передает РИА Новости

По словам главы международной организации, песни, благодаря которым Азнавур получил известность, "продолжат жить в нас еще долгое время, не говоря о его выдающейся игре в кинофильмах известных режиссёров". "Помимо уникальной и вместе с тем разносторонней творческой деятельности, Шарль Азнавур был всецело предан обществу. Мы, в частности, помним, как он мобилизовал международные усилия после ужасного землетрясения, которое обрушилось на Армению в 1988 году", - отмечают в ЮНЕСКО.

Азуле подчеркнула, что "он был неустанным послом Армении, а в 1995 году был назначен Почетным послом и Постоянным представителем Армении при ЮНЕСКО". "Он всегда оставался большим другом ЮНЕСКО, защитником гуманистических ценностей нашей Организации, культурного разнообразия и важности образования молодых людей как лучшего средства защиты от предрассудков", - добавила генеральный директор.

Она напомнила, что Азнавур "также сделал популяризацию франкофонии одним из своих приоритетов" и добавила, что с нетерпением ждала новой встречи с ним, которая должна была состояться на следующей неделе в Ереване на саммите Франкофонии.