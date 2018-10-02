Вторник, 2 Октября 2018 13:27

АрмИнфо. Генсек Международной организации Франкофонии Микаэль Жак выразила соболезнование в связи с кончиной Шарля Азнавура.

"С бесконечной грустью узнали о смерти Шарля Азнавура, в то время, как вся Франкофония, собравшись в Ереване, готовилась петь его <Богему> на земле, где были его корни. Этот армянин мира стал лучшим из послов французского языка, ценностей и свободы. На всей территории Франкофонии мы будем любить этого человека и его песни, которые являются богатством человечества>,- сказано в послании Микаэль Жан.

Азнавур скончался в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции. Жители Еревана и гости столицы весь вечер несли цветы и свечи к звезде всемирно известного шансонье Шарля Азнавура на площади его имени, расположенной в центре города. Площадь посетил также премьер-министр Армении Никол Пашинян, чтобы воздать дань памяти. Сегодня с 12:00 в Центре "Азнавур", расположенном по соседству с Каскадом, желающие смогут оставить записи в Книге памяти.