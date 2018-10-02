Вторник, 2 Октября 2018 13:17

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян выразил соболезнования в связи с кончиной великого шансонье Шарля Азнавура. "Пережил невыносимую боль от тяжелого удара - Азнавура больше нет: Человечество потеряло одну из самых чувственных душ 20-го века.

Шарль был собирательным образом человека - с его волнениями и переживаниями, жизненными перипетиями и мечтами, любовью и ненавистью.

Сколько надежд он зажег в сердцах миллионов, сколько боли утолил своими душевными песнями, своим неповторимым образом в течение всей своей длинной жизни: Титан сцены, проживший почти век, в свете софитов все еще был подтянутым и крепким, как пружина, его неповторимый голос все еще волновал души людей, молодежь и покрытые сединой миллионы его поклонников заражались той светлой любовью к жизни, которую излучал этот странник Вечности.

От нас ушел Армянин, который только физически находился за пределами родины: родина была в нем самом, а он - в Родине:

От всемирной и армянской культуры откололся большой и лучистый астероид, след от которого продолжит вечное путешествие в сердцах и душах любителей искусства. Я потерял одного из лучших моих друзей, каждая встреча с которым была особенной по своей теплоте и незабываемым впечатлениям:

Однако ты всегда с нами, дорогой Шарль, с твоим народом, с твоими родинами - Арменией и Францией:

Искренне соболезную семье, родственникам, близким Шарля Азнавура, народам Армении и Франции, миллионам поклонников искусства Азнавура. Светлого пути, Шарль:", - говорится в послании президента Армении.