Вторник, 2 Октября 2018 11:51

АрмИнфо. Парламент Армении 2 октября начало свое заседание с минуты молчания, почтив память легендарного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура.

По словам председателя Национального Собрания РА Ара Баблоян, можно долго говорить о Шарле Азнавуре. "Практически у каждого из нас была возможность пообщаться с ним, сотрудничать. Лично я, как и вы все,

потерял не только знаменитую личность, сына нашего народа, но и моего хорошего друга, моего партнера, с которым мы сотрудничали еще со времен землетрясения во имя здоровья армянских детей, их будущего>, - отметил руководитель НC РА.

При этом он напомнил, что совместно реализовал с Азнавуром множество программ. "И те чувства, которые испытываю по отношению к Шарлю Азнавуру, связаны с его добрым нравом, добрыми и честными подходами и всем тем, что он дал не только армянскому народу, но и всему миру", - заключил Ара Баблоян.