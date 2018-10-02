|Сотрудники Ереванского русского драматического театра им.Станиславского возмущены невыполнением обещаний министра культуры
|Джонатан Лакот и Зограб Мнацаканян посетили Центр "Азнавура" и оставили записи в Книги Скорби
|Секретарь Совбеза Армении и посол Китая обсудили вопросы сферы безопасности
|Франсуаза Ниссен: Шарль Азнавур был олицетворением того, что представляет собой Франция
|Израильский политолог: Не все знают, но маэстро и его семья в ходе оккупации Парижа немцами спасали евреев
|Роберт Кочарян: Шарль Азнавур еще долгие годы будет олицетворением собирательного образа настоящего армянина
|В Москве могут установить памятник Шарлю Азнавуру
|МИД России: Встреча Пашинян-Алиев будет способствовать урегулированию карабахского конфликта
|Начальник протокола: На сегодняшний день свое участие в саммите Франкофонии подтвердили президенты 26 стран
|Познер об Азнавуре: Можно только вспомнить его с огромной благодарностью, с радостью, аплодировать ему, но не распускать нюни, он был совсем не таким человеком
|С 5 по 6 октября температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|Генсек МИД Армении: Начиная с 7 октября, в Ереване и по всей Армении будет царить атмосфера Франкофонии
|46 общественных организаций Армении акцентировали внимание международного сообщества на перманентных обстрелах армянских сел со стороны Азербайджана
|Замминистра: В экономическом форуме Франкофонии в Ереване, примет участие около 360 представителей бизнеса
|Армен Ашотян Николу Пашиняну: Нужно вести переговоры без эмоций и излишней нервозности
|Смерть французского шансонье потрясла знаменитых музыкантов по всему миру: Он покинул нас, но то, что он оставил, вечно - Стинг
|Жан-Клод Юнкер: Европа потеряла один из своих самых прекрасных голосов со смертью Шарля Азнавура
|Генсек МИД Армении: Заключительная часть гала-концерта в рамках МОФ на площади Республики 11 октября будет полностью посвящена Шарлю Азнавуру
|Генеральный директор ЮНЕСКО: Творчество Азнавура перешагнуло время и границы
|Микаэль Жан: Этот армянин мира стал лучшим из послов французского языка, ценностей и свободы
|Балаян: До конца текущего года состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
|Армен Саркисян в связи с кончиной великого шансонье: Я потерял одного из лучших моих друзей
|Серж Саргсян: Азнавур воплотил судьбу армянского народа, его возрождение, несгибаемую волю, трудолюбие и непобедимость
|В день похорон Шарля Азнавура в Армении будет объявлен национальный траур
|Парламент Армении минутой молчания почтил память Шарля Азнавура
|Бако Саакян: Имя Шарля Азнавура вписано золотыми буквами в историю всемирного вокального искусства и армянского народ
|Никол Пашинян представил итоги переговоров с Ваграмом Багдасаряном о проведении внеочередных выборов в парламент
|Мхитарян не сыграет в Лиге Европы с "Карабахом" из соображений безопасности
|Эйфелеву башню подсветили золотым цветом в память об Азнавуре
|Медведев: Азнавур был душой и голосом великих культур Франции и Армении
|Азнавура похоронят в коммуне Монфор-л Амори, недалеко от Парижа
|Посол Германии: От нас ушел абсолютное величие, но его музыка всегда останется с нами
|Генрих Мхитарян: Прощай маэстро, покойся с миром
|На Площади Шарля Азнавура в Ереване проходит церемония зажжения свеч в память о легендарном шансонье
|В Ереване в Центре "Азнавура" 2 октября в 12:00 часов будет открыта Книга Скорби
|Президент Армении с рабочим визитом отправился в США
|Макрон: Шарль Азнавур сопровождал радости и печали трёх поколений
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
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|Посол России: Уход из жизни одного из лучших эстрадных исполнителей ХХ века - огромная потеря не только для каждого гражданина Армении, но и для всех нас
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|Глава СК принял завершающего свою миссию в РА посла США
|Начальник миграционной службы Армении обсудил с грузинским коллегой перспективы взаимодействия
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 2 октября
|Посольство Франции в РА: Потеряли Шарля Азнавура, человека, который олицетворял всю глубину, богатство и человечность армяно-французских отношений
|Смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max уже доступны в офисах продаж Beeline
|Пашинян: скончался один из величайших сынов армянского народа Шарль Азнавур
|Посольство Армении в РФ: Вечная память великого сына армянского народа останется в наших сердцах
|Лаэрт Погосян: В лице Шарля Азнавура армянский народ потерял великого человека
|Степанакерт о смерти Азнавура: Это невосполнимая утрата
|Глава МИД Армении рассказал итальянской парламентской делегации о подходах страны по урегулированию карабахского конфликта
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|Вазген Манукян: Новые парламентские выборы, проведенные в спешке, не приведут к развитию государственных институтов в стране
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АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян выразил соболезнования по случаю смерти всемирно известного шансонье Шарля Азнавура.
В послании Саргсяна, говорится: <Словами невозможно описать ту великую скорбь, которую я испытываю сейчас. Уход Шарля - огромная, необратимая потеря и боль для всех нас, особенно тех, кто близко был с ним знаком.
Национальный герой Армении, посол армянского народа в мире, артист века, отец французской песни, всеми нами столь любимый Шарль Азнавур своим неподражаемым, неповторимым, ярким талантом, своей честностью, своим оптимизмом, своей добротой вызывал восхищение во всем мире. Он воплотил судьбу армянского народа, его возрождение, несгибаемую волю, трудолюбие, непобедимость. Жизнь Шарля сама по себе была чудесным фильмом - светлым и полным гуманизма. Эта история, это чудо продолжается и продолжится. Яркая звезда Азнавура будет всегда светить нам с небес.
Вечная слава тебе, любимый Маэстро, любимый Шарль, Великий Армянин>.
|Сотрудники Ереванского русского драматического театра им.Станиславского возмущены невыполнением обещаний министра культуры
|Джонатан Лакот и Зограб Мнацаканян посетили Центр "Азнавура" и оставили записи в Книги Скорби
|Секретарь Совбеза Армении и посол Китая обсудили вопросы сферы безопасности
|Франсуаза Ниссен: Шарль Азнавур был олицетворением того, что представляет собой Франция
|Израильский политолог: Не все знают, но маэстро и его семья в ходе оккупации Парижа немцами спасали евреев
|Роберт Кочарян: Шарль Азнавур еще долгие годы будет олицетворением собирательного образа настоящего армянина
|В Москве могут установить памятник Шарлю Азнавуру
|МИД России: Встреча Пашинян-Алиев будет способствовать урегулированию карабахского конфликта
|Начальник протокола: На сегодняшний день свое участие в саммите Франкофонии подтвердили президенты 26 стран
|Познер об Азнавуре: Можно только вспомнить его с огромной благодарностью, с радостью, аплодировать ему, но не распускать нюни, он был совсем не таким человеком
|С 5 по 6 октября температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|Генсек МИД Армении: Начиная с 7 октября, в Ереване и по всей Армении будет царить атмосфера Франкофонии
|46 общественных организаций Армении акцентировали внимание международного сообщества на перманентных обстрелах армянских сел со стороны Азербайджана
|Замминистра: В экономическом форуме Франкофонии в Ереване, примет участие около 360 представителей бизнеса
|Армен Ашотян Николу Пашиняну: Нужно вести переговоры без эмоций и излишней нервозности
|Смерть французского шансонье потрясла знаменитых музыкантов по всему миру: Он покинул нас, но то, что он оставил, вечно - Стинг
|Жан-Клод Юнкер: Европа потеряла один из своих самых прекрасных голосов со смертью Шарля Азнавура
|Генсек МИД Армении: Заключительная часть гала-концерта в рамках МОФ на площади Республики 11 октября будет полностью посвящена Шарлю Азнавуру
|Генеральный директор ЮНЕСКО: Творчество Азнавура перешагнуло время и границы
|Микаэль Жан: Этот армянин мира стал лучшим из послов французского языка, ценностей и свободы
|Балаян: До конца текущего года состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
|Армен Саркисян в связи с кончиной великого шансонье: Я потерял одного из лучших моих друзей
|Серж Саргсян: Азнавур воплотил судьбу армянского народа, его возрождение, несгибаемую волю, трудолюбие и непобедимость
|В день похорон Шарля Азнавура в Армении будет объявлен национальный траур
|Парламент Армении минутой молчания почтил память Шарля Азнавура
|Бако Саакян: Имя Шарля Азнавура вписано золотыми буквами в историю всемирного вокального искусства и армянского народ
|Никол Пашинян представил итоги переговоров с Ваграмом Багдасаряном о проведении внеочередных выборов в парламент
|Мхитарян не сыграет в Лиге Европы с "Карабахом" из соображений безопасности
|Эйфелеву башню подсветили золотым цветом в память об Азнавуре
|Медведев: Азнавур был душой и голосом великих культур Франции и Армении
|Азнавура похоронят в коммуне Монфор-л Амори, недалеко от Парижа
|Посол Германии: От нас ушел абсолютное величие, но его музыка всегда останется с нами
|Генрих Мхитарян: Прощай маэстро, покойся с миром
|На Площади Шарля Азнавура в Ереване проходит церемония зажжения свеч в память о легендарном шансонье
|В Ереване в Центре "Азнавура" 2 октября в 12:00 часов будет открыта Книга Скорби
|Президент Армении с рабочим визитом отправился в США
|Макрон: Шарль Азнавур сопровождал радости и печали трёх поколений
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
|У всеармянского фонда "Айастан" новый исполнительный директор
|Посол России: Уход из жизни одного из лучших эстрадных исполнителей ХХ века - огромная потеря не только для каждого гражданина Армении, но и для всех нас
|В Арцахе при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий АО Геворг Ароян
|Глава СК принял завершающего свою миссию в РА посла США
|Начальник миграционной службы Армении обсудил с грузинским коллегой перспективы взаимодействия
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 2 октября
|Посольство Франции в РА: Потеряли Шарля Азнавура, человека, который олицетворял всю глубину, богатство и человечность армяно-французских отношений
|Смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max уже доступны в офисах продаж Beeline
|Пашинян: скончался один из величайших сынов армянского народа Шарль Азнавур
|Посольство Армении в РФ: Вечная память великого сына армянского народа останется в наших сердцах
|Лаэрт Погосян: В лице Шарля Азнавура армянский народ потерял великого человека
|Степанакерт о смерти Азнавура: Это невосполнимая утрата
|Глава МИД Армении рассказал итальянской парламентской делегации о подходах страны по урегулированию карабахского конфликта
|Премьер-министр Армении выразил соболезнования президенту Индонезии
|Армен Саркисян: Выборы в Совет старейшин Еревана стали первым шагом новой Армении на пути радикального улучшения избирательной системы страны
|Вазген Манукян: Новые парламентские выборы, проведенные в спешке, не приведут к развитию государственных институтов в стране
|Мэтью Брайза: Беседа между президентом Азербайджана и премьером Армении имеет большое значение для активизации переговоров по карабахскому конфликту
|Гаджиев: Азербайджан всегда готов к конструктивным переговорам и контактам по урегулированию карабахского конфликта
|Школьные осенние каникулы в Армении начнутся с конца октября
|Никол Пашинян: Во встрече президента США с премьер-министром Армении должны быть заинтересованы обе стороны
|Вице-президент Турции подчеркнул неизменность позиции Анкары по событиям 1915 года
|Никол Пашинян: Визит президента России в Армению, скорее всего, состоится в начале 2019 года
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