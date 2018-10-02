Вторник, 2 Октября 2018 12:03

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян выразил соболезнования по случаю смерти всемирно известного шансонье Шарля Азнавура.

В послании Саргсяна, говорится: <Словами невозможно описать ту великую скорбь, которую я испытываю сейчас. Уход Шарля - огромная, необратимая потеря и боль для всех нас, особенно тех, кто близко был с ним знаком.

Национальный герой Армении, посол армянского народа в мире, артист века, отец французской песни, всеми нами столь любимый Шарль Азнавур своим неподражаемым, неповторимым, ярким талантом, своей честностью, своим оптимизмом, своей добротой вызывал восхищение во всем мире. Он воплотил судьбу армянского народа, его возрождение, несгибаемую волю, трудолюбие, непобедимость. Жизнь Шарля сама по себе была чудесным фильмом - светлым и полным гуманизма. Эта история, это чудо продолжается и продолжится. Яркая звезда Азнавура будет всегда светить нам с небес.

Вечная слава тебе, любимый Маэстро, любимый Шарль, Великий Армянин>.