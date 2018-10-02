Вторник, 2 Октября 2018 12:01

АрмИнфо. В день похорон Шарля Азнавура в Армении будет объявлен национальный траур. Об этом на своей страничке в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Это величайшая утрата для армянского, французского народов. Это общечеловеческая утрата", - сказал Пашинян.

Ранее тысячи граждан Армении зажгли свечи на площади Азнавура в центре Еревана в память о скончавшемся в понедельник всемирно известном шансонье. Акции памяти проходят в Гюмри, Степанакерте.

Пашинян, глава МИД Зограб Мнацаканян, члены правительства и посол Франции в Армении Джонатан Лакот приняли участие в церемонии зажжения свечей на площади Азнавура.

Французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения Шарль Азнавурскончался во Франции в возрасте 94 лет. Он был послом Армении в Швейцарии и представителем республики в ЮНЕСКО.