Вторник, 2 Октября 2018 11:24

АрмИнфо. Президент Арцаха Бако Саакян по случаю смерти Шарля Азнавура направил телеграмму соболезнования его семье.

Как сообщается в пресс-службе главы арцахского государства, в телеграмме, в частности, говорится: <С глубоким прискорбием узнал о смерти великого армянина, знаменитого французского певца, автора песен, писателя, киноактера и общественного деятеля, Национального героя Армении Шарля Азнавура. Смерть всемирно известного шансонье - большая потеря для нашего народа. Посредством своего бессмертного искусства Азнавур представлял миру Армению и все армянство. В судьбоносные моменты он всегда был рядом с родным народом, делал все возможное для внесения своего неоценимого вклада в дело решения общенациональных задач. От имени народа, властей Арцаха и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким покойного, всему нашему народу, всем поклонникам его несравненного таланта. Имя Шарля Азнавура вписано золотыми буквами в историю всемирного вокального искусства и армянского народа. Его светлая память навсегда останется в наших сердцах>.