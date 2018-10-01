Понедельник, 1 Октября 2018 20:43

АрмИнфо. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью французского певца армянского происхождения Шарля Азнавура.

"Он много лет собирал полные залы на своих концертах в нашей стране. Глубокие соболезнования близким певца, а также - всем многочисленным его поклонникам по всему миру, в том числе и в России. Азнавур является одни из выдающихся исполнителей ", - написал Медведев в своем Facebook.

Он отметил, что для всего мира Азнавур был душой и голосом великих культур Франции и Армении.

Соболезнования в связи с кончиной легендарного певца выразила и мэр Парижа Анна Идальго. По ее словам, Азнавур был настоящей иконой для французской музыки. Мэр французской столицы предложила выбрать место в Париже и присвоить ему имя Азнавура. Идальго свою инициативу обосновала тем, что творчество певца вдохновляло и будет вдохновлять еще многие-многие поколения.