Понедельник, 1 Октября 2018 20:40

АрмИнфо. Великого французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура вероятнее всего похоронят в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа (департамент Ивлин).

Как сообщают французские СМИ, такова была последняя воля артиста. В коммуне Монфор-л'Амори располагался один из домов Азнавура, в котором он часто проводил время со своей семьей. В сообщениях не уточняется, когда состоятся похороны. "Моя земля - это французская земля. В монастыре XII века в моей коммуне Монфор- л'Амори сооружен специальный небольшой семейный склеп", - говорил ранее Азнавур.

Между тем, по информации радиостанции Europe1, Елисейский дворец в настоящий момент рассматривает возможность организации в Ереване в октябре церемонии, в ходе которой будет отдана дань уважения Азнавурe. Это мероприятие может быть приурочено к проведению в столице Армении 11 и 12 октября саммита Международной организации Франкофонии, на который приедет президент Франции Эмманюэль Макрон. Изначально планировалось, что вместе с французским лидером на эту встречу отправится и Азнавур.