Понедельник, 1 Октября 2018 20:08

АрмИнфо. Нас покидает легенда, но все его заслуги и преданность Армении навсегда останутся в наших сердцах. Так отреагировал полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Армении Генрих Мхитарян на сообщение о кончине легендарного Шарля Азнавура.

"С глубокой печалью узнал о смерти Шарля Азнавура. Нас покидает легенда, но все его заслуги и преданность Армении навсегда останутся в наших сердцах. Прощай маэстро, покойся с миром, ",- написал Мхитарян, на своей странице в Facebook