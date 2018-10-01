Понедельник, 1 Октября 2018 19:57

АрмИнфо. В центре Еревана на Площади Шарля Азнавурапроходит церемония зажжения свеч в память о национальном герое Армении Шарле Азнавуре.

Шарль Азнавур умер в ночь на 1 октября в своём доме на юге Франции. Ему было 94 года.

Люди продолжают идти к кинотеатру Москва, где находится звезда именни Азнавура... от млад до велика

Многие плачут.