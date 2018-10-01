Понедельник, 1 Октября 2018 19:54

АрмИнфо. В Ереване в Центре "Азнавура" 2 октября в 12:00 часов по местному времени в память о легендарном шансонье, основателе центра - Шарле Азнавуре будет открыта Книга Скорби.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Фонда "Азнавур", все желающие смогут посетить центр, принести цветы и свечи в дань уважения памяти Азнавуру.