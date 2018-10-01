Понедельник, 1 Октября 2018 19:54

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян с рабочим визитом отправился в США.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Саркисян 3 октября в Нью- Йорке примет участие в ежегодной церемонии вручения премии института Восток- Запад.

В этом году Армен Саркисян будет удостоен премии имени соучредителя Института, американского дипломата Джона Эдвина Мроза. В прошлые годы эту премию получали: 41-й президент США Джордж Буш, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, бывший канцлер Германии Гельмут Коль, бывший президент Чехии Вацлав Гавел, бывший президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира Марти Ахтисаари и другие.

Институт Восток-Запад был основан в 1980 году. Это авторитетный международный орган, который занимается различными инициативами, особенно в области кибербезопасности, превентивной дипломатии, экономической и региональной безопасности.