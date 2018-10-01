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АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян с рабочим визитом отправился в США.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Саркисян 3 октября в Нью- Йорке примет участие в ежегодной церемонии вручения премии института Восток- Запад.
В этом году Армен Саркисян будет удостоен премии имени соучредителя Института, американского дипломата Джона Эдвина Мроза. В прошлые годы эту премию получали: 41-й президент США Джордж Буш, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, бывший канцлер Германии Гельмут Коль, бывший президент Чехии Вацлав Гавел, бывший президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира Марти Ахтисаари и другие.
Институт Восток-Запад был основан в 1980 году. Это авторитетный международный орган, который занимается различными инициативами, особенно в области кибербезопасности, превентивной дипломатии, экономической и региональной безопасности.
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|Пашинян: скончался один из величайших сынов армянского народа Шарль Азнавур
|Посольство Армении в РФ: Вечная память великого сына армянского народа останется в наших сердцах
|Лаэрт Погосян: В лице Шарля Азнавура армянский народ потерял великого человека
|Степанакерт о смерти Азнавура: Это невосполнимая утрата
|Глава МИД Армении рассказал итальянской парламентской делегации о подходах страны по урегулированию карабахского конфликта
|Премьер-министр Армении выразил соболезнования президенту Индонезии
|Армен Саркисян: Выборы в Совет старейшин Еревана стали первым шагом новой Армении на пути радикального улучшения избирательной системы страны
|Вазген Манукян: Новые парламентские выборы, проведенные в спешке, не приведут к развитию государственных институтов в стране
|Мэтью Брайза: Беседа между президентом Азербайджана и премьером Армении имеет большое значение для активизации переговоров по карабахскому конфликту
|Гаджиев: Азербайджан всегда готов к конструктивным переговорам и контактам по урегулированию карабахского конфликта
|Школьные осенние каникулы в Армении начнутся с конца октября
|Никол Пашинян: Во встрече президента США с премьер-министром Армении должны быть заинтересованы обе стороны
|Вице-президент Турции подчеркнул неизменность позиции Анкары по событиям 1915 года
|Никол Пашинян: Визит президента России в Армению, скорее всего, состоится в начале 2019 года
|Никол Пашинян: Бюджет-2019 считаю инерционным, в рамках логики прежних властей
|Никол Пашинян надеется, что в вопросе проведения досрочных выборов не придется обратиться за помощью к согражданам
|Температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|"Монастырь Гегард и Верхняя долина реки Азат" теперь будут находиться под усиленной защитой ЮНЕСКО
|Президент Армении выразил соболезнования коллеге из Индонезии в связи со стихийными бедствиями, произошедшими в стране
|В Ереване состоялся учредительный съезд партии "Сасна црер": Партией будет управлять Секретариат из 7 человек
|АНК: Роспуск парламента Армении путем конституционных изменений требует больше времени
|Дилижанский тоннель закрыт для проезда транспортных средств из-за пожара
|Армения подтвердила приверженность борьбе с терроризмом
|Армения и Кувейт договорились активизировать политический диалог
|Армения и Косово обсудили пути активизации сотрудничества на многосторонних площадках
|Армения и Монголия либерализовали визовый режим для граждан двух стран, имеющих дипломатические и служебные паспорта
|Глава МИД РА рассказал помощнику госсекретаря США о внутриполитических процессах в Армении
|Администрация президента Азербайджана распространила заявление о встрече Алиев-Пашинян
|В Ереване под угрозой уничтожения находится один из последних памятников архитектуры - здание по адресу Арами 23
|Пашинян с сегодняшнего дня займется вопросом внеочередных парламентских выборов
|Пашинян: Я был потрясен тем, какие "жаркие" дебаты проходят за закрытыми дверьми саммитов ЕАЭС и СНГ
|Пашинян заявил о завершении так называемого пост-революционного, переходного периода в армяно-российских отношениях
|Пашинян раскрыл детали короткой беседы с Ильхамом Алиевым в Душанбе
|Премьер Армении рассказал о встречах в Нью-Йорке
|Армения и Грузия подчеркивают необходимость углубления сотрудничества в сфере охраны природы
|Главы МИД Армении и Алжира обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Кипр и Арцах обсуждают перспективны налаживания двусторонних отношений
|В столичных центрах продаж VivaCell MTS стартовала продажа смартфонов iPhone нового поколения
|Ардшинбанк модернизировал региональный филиал "Веди"
|Банк ВТБ (Армения) объявляет о перезапуске кредитования МСБ
|Член Европарламента от Кипра Элени Теохарус пополнила "Черный список" МИД Азербайджана
|В Большом конференц-зале Администрации Президента РФ состоялся мемориальный вечер "Пока я помню, я живу"
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