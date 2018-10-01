Понедельник, 1 Октября 2018 19:29

АрмИнфо.Будучи настоящим французом, неискоренимо связанным со своими армянскими корнями, узнаваемым во всём мире, Шарль Азнавур сопровождал радости и печали трёх поколений. Так президент Эмманюэль Макрон отреагировал на сообщение о смерти легендарного шансонье.

"Его шедевры, тембр и сияние надолго переживут его самого. Я пригласил его на саммит Франкофонии в Ереван, где он должен был петь на концерте. Мы разделяем с армянским народом утрату французского народа", - написал Макрон в Twitter.

Отметим, что Шарль Азнавур умер в ночь на 1 октября в своём доме на юге Франции. Ему было 94 года.