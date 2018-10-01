Понедельник, 1 Октября 2018 19:15

АрмИнфо.Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином, который останется в памяти еще многих поколений не только своими песнями, но и своей общественной деятельностью и мощной гуманитарной волной, которую он поднял для оказания помощи Армении. Об этом говорится в заявлении спикера парламента Армении в связи с кончиной легендарного шансонье Шарля Азнавура.

"С глубокой болью узнали о кончине нашего соотечественника, всемирно известного певца, национального героя Армении Шарля Азнавура. Он был целой эпохой в мировой эстрадной культуре, и кто теперь навсегда останется с человечеством со своими порядка 800 авторскими песнями, многие из которых уже давно стали жемчужинами мировой сокровищницы эстрадной музыки. И мы всегда будем вспоминать нашего великого соотечественника и современника с теплотой и грустью", - говорится в заявлении Баблояна.

Спикер армянского парламента напомнил о том, что Азнавур был рядом с армянским народом в тяжелый период Спитакского землетрясения, и помогал устранить его тяжелые последствия. "А песня "Для тебя Армения" стала современным и уникальным гимном сострадания во всем мире. В эту тяжелую минуту потери Национальное собрание Армении и я лично выражаем соболезнования родным и близким Азнавура, разделяем их боль, которая и наша", - резюмировал Баблоян.