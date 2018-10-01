Понедельник, 1 Октября 2018 18:53

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял новоназначенного исполнительного директора всеармянского фонда "Айастан" Айкака Аршамяна и члена попечительского совета фонда Петроса Терзяна.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства, премьер выразил надежду, что с его назначение фонд получит новую жизнь и новый импульс. Он также добавил, что информирован о многочисленных проблемах, возникших перед фондом в этот период и о необходимости их скорейшего решения. "Необходимо иметь четкое представление о том, каким образом их нужно решить", - отметил премьер.

Пашинян также выразил благодарность Терзяну за помощь, оказанную фонду в трудный момент, благодаря чему удалось найти конструктивный выход из ситуации.

В свою очередь Терзян выразил уверенность, что Аршамян правильный человек, соответствующий месту и должности. "Уверен, что эта прекрасная структура, внесшая огромный вклад в развитие экономик Армении и Арцаха, имеет большое будущее. Полагаю, что в условиях новой Армении мы должны преодолеет трудности и перейти к реализации новых проектов в Армении и Арцахе", - добавил Терзян.

В свою очередь Аршамян отметил важность вовлечения всех армян в развитие родины, и сбора средств не только посредства телемарафонов, но и с помощью онлайн-площадок. По его словам одной из целей фонда должно стать вовлечение армян мира в процессы в Армении. "Я поставил перед собой цель повысить доверие к фонду. В новой Армении мы должны иметь новый и реально всеармняский фонд", - резюмировал Аршамян.

В заключении Пашинян отметил важность той командной работы, которая была осуществлена с Советом попечителей фонда и его главой, президентом РА, выразив надежду, что эта новая страница в истории фонда.

На встрече стороны обсудили вопросы, связанные с дальнейшей деятельностью фонда.