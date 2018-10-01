Понедельник, 1 Октября 2018 18:49

АрмИнфо. Посол России в Армении Сергей Копыркин выразил соболезнования армянскому народу в связи с уходом из жизни легендарного шансонье Шарля Азнавура.

"От имени посольства России в Армении и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной всемирно известного композитора, актера, дипломата, общественного деятеля и просто Человека с большой буквы - Шарля Азнавура. Уход из жизни одного из лучших эстрадных исполнителей ХХ века - огромная потеря не только для каждого гражданина Армении, но и для всех нас. В этот скорбный день хотим передать родным и близким великого шансонье слова сочувствия и поддержки. Светлую память о Шарле Азнавуре навсегда сохраним в наших сердцах", - говорится в послании Копыркина.