Понедельник, 1 Октября 2018 18:24

АрмИнфо.В Арцахе, при невыясненных обстоятельствах, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны НКР Геворг Суренович Ароян (1997 г.р).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АО НКР, Ароян получил тяжелое огнестрельное ранение 1 октября в районе 10:50 часов по местному времени в одном из воинских частей, расположенных в юго-восточном направлении линии соприкосновения войск.

"Раненый военнослужащий был госпитализирован в больницу, где в 15:05 скончался. Для выяснения деталей инцидента ведется следствие. Армия обороны Арцаха разделяет боль утраты и выражает соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в заявлении оборонного ведомства Арцаха.