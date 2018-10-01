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АрмИнфо. Глава Следственного комитета Армении Айк Григорян сегодня встретился с послом США в РА Ричардом Миллсом в связи с завершением последним своей дипмиссии в нашей стране.
Глава СК высоко оценил сотрудничество с американским дипведомством, при содействии которого Следственный комитет реализовал несколько перспективных программ.
По словам Григоряна, СК постоянно чувствовал и чувствует содействие и поддержку посольства США в реализации различных реформ с использованием высоких технологий, которые нацелены на повышение эффективности следственного процесса, снижение коррупционных рисков.
Стороны также обсудили перспективы реализации новых совместных проектов. Посол поблагодарил главу СК за сотрудничество, представив нового руководителя департамента по борьбе с наркотрафиком Майкла Шулмана.
Стороны также подчеркнули важность сотрудничества в процессе борьбы с транснациональными преступлениями. Глава СК пожелал Миллсу дальнейших успехов на диппоприще.
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|Посол России: Уход из жизни одного из лучших эстрадных исполнителей ХХ века - огромная потеря не только для каждого гражданина Армении, но и для всех нас
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|Глава СК принял завершающего свою миссию в РА посла США
|Начальник миграционной службы Армении обсудил с грузинским коллегой перспективы взаимодействия
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|Посольство Франции в РА: Потеряли Шарля Азнавура, человека, который олицетворял всю глубину, богатство и человечность армяно-французских отношений
|Смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max уже доступны в офисах продаж Beeline
|Пашинян: скончался один из величайших сынов армянского народа Шарль Азнавур
|Посольство Армении в РФ: Вечная память великого сына армянского народа останется в наших сердцах
|Лаэрт Погосян: В лице Шарля Азнавура армянский народ потерял великого человека (video)
|Степанакерт о смерти Азнавура: Это невосполнимая утрата
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|Премьер-министр Армении выразил соболезнования президенту Индонезии
|Армен Саркисян: Выборы в Совет старейшин Еревана стали первым шагом новой Армении на пути радикального улучшения избирательной системы страны
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|Мэтью Брайза: Беседа между президентом Азербайджана и премьером Армении имеет большое значение для активизации переговоров по карабахскому конфликту
|Гаджиев: Азербайджан всегда готов к конструктивным переговорам и контактам по урегулированию карабахского конфликта
|Школьные осенние каникулы в Армении начнутся с конца октября
|Никол Пашинян: Во встрече президента США с премьер-министром Армении должны быть заинтересованы обе стороны
|Вице-президент Турции подчеркнул неизменность позиции Анкары по событиям 1915 года
|Никол Пашинян: Визит президента России в Армению, скорее всего, состоится в начале 2019 года
|Никол Пашинян: Бюджет-2019 считаю инерционным, в рамках логики прежних властей
|Никол Пашинян надеется, что в вопросе проведения досрочных выборов не придется обратиться за помощью к согражданам
|Температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|"Монастырь Гегард и Верхняя долина реки Азат" теперь будут находиться под усиленной защитой ЮНЕСКО
|Президент Армении выразил соболезнования коллеге из Индонезии в связи со стихийными бедствиями, произошедшими в стране
|В Ереване состоялся учредительный съезд партии "Сасна црер": Партией будет управлять Секретариат из 7 человек
|АНК: Роспуск парламента Армении путем конституционных изменений требует больше времени
|Дилижанский тоннель закрыт для проезда транспортных средств из-за пожара
|Армения подтвердила приверженность борьбе с терроризмом
|Армения и Кувейт договорились активизировать политический диалог
|Армения и Косово обсудили пути активизации сотрудничества на многосторонних площадках
|Армения и Монголия либерализовали визовый режим для граждан двух стран, имеющих дипломатические и служебные паспорта
|Глава МИД РА рассказал помощнику госсекретаря США о внутриполитических процессах в Армении
|Администрация президента Азербайджана распространила заявление о встрече Алиев-Пашинян
|В Ереване под угрозой уничтожения находится один из последних памятников архитектуры - здание по адресу Арами 23
|Пашинян с сегодняшнего дня займется вопросом внеочередных парламентских выборов
|Пашинян: Я был потрясен тем, какие "жаркие" дебаты проходят за закрытыми дверьми саммитов ЕАЭС и СНГ
|Пашинян заявил о завершении так называемого пост-революционного, переходного периода в армяно-российских отношениях
|Пашинян раскрыл детали короткой беседы с Ильхамом Алиевым в Душанбе
|Премьер Армении рассказал о встречах в Нью-Йорке
|Армения и Грузия подчеркивают необходимость углубления сотрудничества в сфере охраны природы
|Главы МИД Армении и Алжира обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Кипр и Арцах обсуждают перспективны налаживания двусторонних отношений
|В столичных центрах продаж VivaCell MTS стартовала продажа смартфонов iPhone нового поколения
|Ардшинбанк модернизировал региональный филиал "Веди"
|Банк ВТБ (Армения) объявляет о перезапуске кредитования МСБ
|Член Европарламента от Кипра Элени Теохарус пополнила "Черный список" МИД Азербайджана
|В Большом конференц-зале Администрации Президента РФ состоялся мемориальный вечер "Пока я помню, я живу"
|Эдуард Шармазанов: На заседании исполнительного органа РПА отдельной повесткой не обсуждался вопрос досрочных парламентских выборов
|Премьер-министр РА: Необходимо предпринять соответствующие шаги по раскрытию потенциала СНГ
|Главы МИД Армении и Греции обсудили наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки дня
|Глава МИД: Попытки перевести обсуждения карабахского конфликта на другие площадки подрывают усилия международного сообщества по установлению мира
|При поддержке Beeline запущен информационный портал для стартапов Starthub.am
|Лакот: Армения на неделю станет столицей Франкофонии
|Лакот: Франция заинтересована в увеличении инвестиций в армянскую экономику
|Песков: Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению
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