Понедельник, 1 Октября 2018 18:22

АрмИнфо. Глава Следственного комитета Армении Айк Григорян сегодня встретился с послом США в РА Ричардом Миллсом в связи с завершением последним своей дипмиссии в нашей стране.

Глава СК высоко оценил сотрудничество с американским дипведомством, при содействии которого Следственный комитет реализовал несколько перспективных программ.

По словам Григоряна, СК постоянно чувствовал и чувствует содействие и поддержку посольства США в реализации различных реформ с использованием высоких технологий, которые нацелены на повышение эффективности следственного процесса, снижение коррупционных рисков.

Стороны также обсудили перспективы реализации новых совместных проектов. Посол поблагодарил главу СК за сотрудничество, представив нового руководителя департамента по борьбе с наркотрафиком Майкла Шулмана.

Стороны также подчеркнули важность сотрудничества в процессе борьбы с транснациональными преступлениями. Глава СК пожелал Миллсу дальнейших успехов на диппоприще.