Понедельник, 1 Октября 2018 18:16

АрмИнфо.Начальник миграционной службы Министерства территориального управления и развития Армении Армен Казарян, находящийся с двухдневным рабочим визитом в Тбилиси, провел встречу с главой миграционного департаменте МВД Грузии Шалвой Энукидзе.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ведомства, глава грузинского миграционного департамента отметил, что отношения с армянской миграционной службой всегда были добрососедскими, и выразил надежду, что тесные контакты сохранятся и впредь.

В свою очередь Казарян заверил, что видит новые направления для взаимодействия.

В рамках визита Казарян также посетил специальный центр для просящих убежища иностранцев в Марткопи и ознакомились с его условиями.

Казарян отметил, что возможности функционирующего на территории Армении подобного центра ограничены, и сейчас ведутся работы для строительства нового. По его словам, в этой связи опыт Грузии в этой области будет полезным для Армении.