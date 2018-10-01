Понедельник, 1 Октября 2018 18:05

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

2 октября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 13-17 на ул. Меликяна, жилой дом 26/5 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 34а, 34г, 36/1, 36/2 на ул. Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 74, 76, 78а, 78/1 на ул. Айгедзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 4 в 4-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10?30-16?30 жилойдом 15 наул. Туманяна, жилые дома 17, 19, 21 на ул. Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые

дома 16, 16а на пр. Аршакуняца, собственные дома 5-20 на ул. Брюсова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 26 на ул. Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7, 9, 11, 15 на пр. Маштоца, жилые дома 15, 18, 18а на ул. Амиряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 83-97 на ул. Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 30 на ул. Кохбаци, жилые дома 1, 3а на ул. Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-13?00 ЧП <Ованнес Овсепян>;

11?00-15?00 собственные дома на улица Авана 5, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 70 на ул. Худякова, собственные дома улицы Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами), жилые дома 7, 9, 26 на ул. Ташкент, детский сад N 6, школа N 180 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11?00-17?00 жилые дома 2а, 2/7а на ул. Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 51, 49 на ул. Багратуняца и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 48 на пр. Аршакуняца, жилой дом 4 на ул. Чолакяна, собственный дом 2 на ул.

В.Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 48, 48а на пр. Комитаса, жилой дом 10 на ул. Врацакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12?00-15?00 ООО <Зега>, <Бипак>, ООО <Тигран> и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 13:00-14:00 собственные дома 1-33, 78, 70, 94, 99 на 3-ем переулке 6-ой улицы Канакера, суд административного округа Канакер Зейтун;

в Араратском марзе:

10?00-13?00 частично село Айанист;

10?00-14?00 частично село Таперакан;

10?00-16?00 частично село Хачпар;

10?30-16?00 улица Арама Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

11?00-16?00 частично улица Дуряна в городе Арташат;

13?30-16?00 частично сел Овташен;

14?30-16?00 село Лусарат;

в Ширакском марзе:

10?00-14?00 село Какавасар в Ашоцком регионе;

в Сюникском марзе:

11?00-16?00 село Шамб.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.