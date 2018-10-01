Понедельник, 1 Октября 2018 17:58

АрмИнфо. Потеряли Шарля Азнавура, человека, который олицетворял всю глубину, богатство и человечность отношений между Арменией и Францией. Так отреагировали в посольстве Франции в Армении на смерть легендарного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура.

"Потеряли Шарля Азнавура, человека который олицетворял всю глубину, богатство и человечность отношений между Арменией и Францией. Это громадная потеря для наших двух стран и всех любителей его поэзии", - говорится в сообщении посольства Франции в Армении, опубликованном в Twitter.