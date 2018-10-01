Понедельник, 1 Октября 2018 17:50

АрмИнфо. С 28 сентября в офисах продаж и обслуживания Beeline стартовали продажи смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max.

Как сообщает пресс-служба компании, смартфоны доступны в серой, серебристой и золотой версиях. В частности, iPhone Xs Max с памятью объемом в 64Гб можно приобрести по цене 739 900 драмов, 256 Гб - за 839 900 драмов и 512 Гб - за 959 900 драмов. iPhone Xs с памятью объемом в 64Гб обойдется покупателю в 669 900 драмов, 256 Гб - 779 900 драмов и 512 Гб - 899 900 драмов.

"Для любителей Apple у нас есть хорошие новости. Долгожданные смартфоны iPhone уже в наличии в наших офисах. Все желающие могут приобрести предпочитаемую модель. Вместе с удобными услугами Beeline это станет чудесным и выгодным приобретением", - отметил гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Приобрести смартфоны можно и в рассрочку сроком на 12, 18 и 24 месяца, оплату которых можно проводить в офисах Beeline, банках, посредством терминалов и в онлайн-режиме.

В рамках предложения кредит можно оформить в Банке ВТБ (Армения) или Юнибанке. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте компании или в офисах продаж и обслуживания Beeline.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".