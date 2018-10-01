Понедельник, 1 Октября 2018 17:32

АрмИнфо.Сегодня действительно скорбный и печальный день для армянского народа, для нашей истории, для всего мирового сообщества. Так отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян на смерть легендарного шансонье Шарлян Азнавура.

"Дорогие соотечественники, сегодня узнали страшную новость. В возрасте 94 лет скончался один из величайших сынов армянского народа Шарль Азнавур. Сложно поверить в то, что человек, создававший историю и любовь, без остатка служивший своим народам, сегодня не с нами.

Он говорил, что на 100% является французом, и на 100% армянином. Человек, который 80 лет своей жизни отдал сцене, восхищал и согревал

десятки и сотни миллионов людей. Сегодня, действительно прискорбный и печальный день для нашего народа, для нашей истории, для всего мирового сообщества, поскольку умер национальный герой Армении Шарль Азнавур. Я хотел бы выразить соболезнования от своего имени, от имени Армении и армянского народа, армянскому и французскому народам, всем поклонникам Азнавура по всему миру, любителям его искусства. Это действительна большая потеря для Армении и армянского народа, для Франции и французского народа, это общечеловеческая потеря, так как Азнавур - человек, который создал общечеловеческие ценности, которые еще многие века будут направлять человечество к любви и солидарности", - резюмировал премьер Армении в ходе прямого эфира со страницы Facebook.