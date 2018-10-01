Понедельник, 1 Октября 2018 17:21

АрмИнфо.Вечная память великого сына армянского народа останется в наших сердцах. Об этом говорится в заявлении посольства Армении в России в Facebook.

"С глубочайшей скорбью узнали о кончине великого Шарля Азнавура. Скорбим вместе со всем нашим народом! Вечная память великого сына армянского народа останется в наших сердцах!", - говорится в заявлении посольства РА.

Отметим, что легендарный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур ушел из жизни сегодня в возрасте 94 лет скончался.

Любимца армян, Азнавура в октябре с нетерпением ждали в Ереване. Планировалось его участие в мероприятиях, проводимых в рамках 17-ого саммита Франкофонии.