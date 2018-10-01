Понедельник, 1 Октября 2018 17:06

АрмИнфо."В лице Шарля Азнавура армянский народ потерял великого человека", - заявил в беседе с корр. АрмИнфо заслуженный деятель искусств Армении Лаэрт Погосян.

По его словам, от Шарля Азнавура всегда веяло обаянием, он был великим певцом великого жанра. "Я помню его первый приезд в Армению,

это было нечто, надо было видеть, как народ его принимал. Тогда я работал оператором на телевидении, и никогда не забуду тот день", -

вспоминает Лаэрт Погосян. "Смерть Шарля Азнавура - огромная утрата для всего армянского и французского народов", - отметил искусствовед.

В свою очередь, председатель парламентской группы дружбы Армения-Франция Армен Рустамян в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил, что смерть Шарля Азнавура является невосполнимой потерей. "Хочу отметить, что кончина Шарля Азнавура стала великой потерей не только для армянского народа, но и для всего мира. Мы бесконечно скорбим по поводу смерти великого шансонье, который многое сделал для Армении. Я уверен, что его имя золотыми буквами будет вписано в историю человечества", - заключил депутат.

Отметим, что легендарный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур скончался сегодня на 94-ом году жизни.

Шарль Азнавур (настоящее имя Шахнур Вагинак Азнавурян) родился 22 мая 1924 года в Париже, его родители - армянские эмигранты. Шарль Азнавур учился в детской артистической школе, а позже - в центральной школе TSF (Париж). В девять лет Шарль выступал на сцене, пел и играл, в двенадцать лет впервые снялся в кино. Первоначально Азнавур выступал в дуэте с композитором Пьером Рошем. После того, как их заметила Эдит Пиаф, Азнавур и Рош приняли участие в её турне по Франции и США в 1946 году. С этого времени Шарль начал профессиональную карьеру шансонье. Он долгое время был безответно влюблен в Пиаф, она была его другом, его музой и любовью. В начале 1960-х годов Азнавур уже был довольно популярен, он давал концерты в нью- йоркских залах и , а позже на фирме Фрэнка Синатры выпустил свой первый американский альбом, пишет Calend.ru. За свою творческую карьеру Азнавур создал более тысячи песен, многие из которых с удовольствием пели такие всемирно известные исполнители как Рей Чарльз, Лайза Минелли, Боб Дилан, Хулио Иглесиас. Азнавур выступал в дуэте с Ф.Синатрой, С.Дион, Л.Паваротти, П.Доминго, П.Каас,Л.Миннелли, Э.Сегара и другими известными артистами. Согласно опросу, проведенному журналом Time и CNN, Шарль Азнавур являлся лучшим исполнителем эстрадных песен 20 века.