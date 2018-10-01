Понедельник, 1 Октября 2018 17:02

АрмИнфо.Это невосполнимая утрата. Так отреагировали в Степанакерте на смерть легендарный французский шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура.

Так, в беседе с корреспондентом АрмИнфо пресс-секретарь главы НКР Давид Бабаян подчеркнул, что ушел из жизни человек-эпоха. "Из жизни ушел звезда мировой эпохи, внесший важный вклад в развитие мировой культуры. Азнавур развивая отношения с Европой и Францией, он также прославлял армянский народ. Он никогда не забывал о том, что он армянин. Это невосполнимая утрата", - резюмировал Бабаян.

Отметим, что сегодня в возрасте 94 лет скончался легендарный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур.

Шарль Азнавур (настоящее имя Шахнур Вагинак Азнавурян) родился 22 мая 1924 года в Париже, его родители - армянские эмигранты. Шарль Азнавур учился в детской артистической школе, а позже - в центральной школе TSF (Париж). В девять лет Шарль выступал на сцене, пел и играл, в двенадцать лет впервые снялся в кино. Первоначально Азнавур выступал в дуэте с композитором Пьером Рошем. После того, как их заметила Эдит Пиаф, Азнавур и Рош приняли участие в её турне по Франции и США в 1946 году. С этого времени Шарль начал профессиональную карьеру шансонье. Он долгое время был безответно влюблен в Пиаф, она была его другом, его музой и любовью. В начале 1960-х годов Азнавур уже был довольно популярен, он давал концерты в нью- йоркских залах и , а позже на фирме Фрэнка Синатры выпустил свой первый американский альбом, пишет Calend.ru. За свою творческую карьеру Азнавур создал более тысячи песен, многие из которых с удовольствием пели такие всемирно известные исполнители как Рей Чарльз, Лайза Минелли, Боб Дилан, Хулио Иглесиас. Азнавур выступал в дуэте с Ф.Синатрой, С.Дион, Л.Паваротти, П.Доминго, П.Каас, Л.Миннелли, Э.Сегара и другими известными артистами. Согласно опросу, проведенному журналом Time и CNN, Шарль Азнавур являлся лучшим исполнителем эстрадных песен 20 века.