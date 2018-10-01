Понедельник, 1 Октября 2018 16:40

АрмИнфо.Находящийся в Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с парламентской делегацией Италии, во главе с председателем Комитета по внешним сношениям Палаты депутатов Мартой Гранде.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Мнацаканян отметил высокий уровень армяно-итальянских межгосударственных отношений. Он выразил уверенность, что многовековая армяно-итальянская дружба совместными усилиями будет и в дальнейшем укрепляться и углубляться.

Глава МИД Армении детально коснулся последних внутриполитических процессов в Армении, внешнеполитических приоритетов программы правительства, повестки для развития и шагов, осуществляемых в сферах инноваций и технологий, являющихся движущей силой этой повестки.

Собеседники обменялись мнениями вокруг ряда вопросов регионального и международного значения.

Мнацаканян представил итальянским парламентариям позицию и подходы Армении в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.