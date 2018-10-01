Понедельник, 1 Октября 2018 16:39

АрмИнфо. Премьер- министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения и цунами. Как сообщает пресс-служба правительства РА, в послании, в частности, говорится: "Выражаю глубокие соболезнования Вам и дружественному народу Индонезии в связи с сотнями жертв и масштабными разрушениями в результате землетрясения и цунами в городе Палу на острове Сулавеси. Разделяя Вашу скорбь и боль дружественного народа Индонезии, желаю родственникам жертв мужества и стойкости духа, а раненым - скорейшего выздоровления".

Отметим, что 28 сентября у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в этом же районе зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,4 и несколько афтершоков. Затем на город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Число жертв сильных землетрясений и цунами в Индонезии превысило 1 200 человек. Около 16,7 тысячи жителей покинули свои дома, примерно 2,4 миллиона требуется гуманитарная помощь.