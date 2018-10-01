Понедельник, 1 Октября 2018 16:38

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением по случаю прошедших в Ереване выборов в Совет старейшин.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, в послании Саркисяна в частности, говорится: "Центральная избирательная комиссия Армении подвела окончательные итоги выборов в столичный Совет старейшин. Поздравляю в связи с проведением выборов в соответствии с нормами Конституции. Это был первый шаг новой Армении на пути радикального улучшения избирательной системы страны, которая может послужить основой для проведения пользующихся доверием общества выборов. С этой точки зрения высоко оцениваю поведение партий и блоков, участвовавших в выборах, а также политических сил, не вовлеченных в них, которые приняли результаты и поздравили победившую силу".

При этом президент Армении выразил убеждение, что высокие показатели партии "Мой шаг" возлагают большую ответственность на его руководство, в частности, на будущего мэра. Саркисян также считает, что объемную работу предстоит проделать и партиям "Процветающая Армения" и "Луйс" в Совете старейшин, обеспечивая плюрализм мнений и баланс сил.

Вместе с тем Саркисян пожелал новым властям Еревана плодотворной работы во благо столицы и ее жителей.