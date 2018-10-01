Понедельник, 1 Октября 2018 16:37

АрмИнфо. Новые парламентские выборы, проведенные в спешке, даже если они будут "чистыми", не приведут к развитию государственных институтов. Об этом заявил председатель партии "Национально- демократический союз" (НДС) Вазген Манукян, коснувшись возможных внеочередных выборов в парламент Армении.

Как говорится в заявлении, поступившем в АрмИнфо, в Армении накопилось множество внутренних проблем. Нерешенность этих проблем, как считает политик, привела к общенациональному бунту в апреле-мае с.г. "Все внутренние проблемы - протекционизм, высокий уровень коррупции, безнаказанность, неэффектиная экономическая система вследствие отсутствия добросовестной конкурентной среды, имеют одно начало - перманентная фальсификация выборов ах с 1995 года, которая постепенно привела к разрушению политического поля", - отметил он. По его словам, это, в свою очередь, стало барьером на пути госуправления.

По мнению Манукяна, невозможно излечить общество, иметь серьезные политические партии, которые присущи демократическому государству, а также содействовать развитию государственных институтов путем проведения свободных выборов, если это будет сделано путем проведения поспешных выборов. "Думаю, что это не только решит проблемы, но, наоборот углубит ее", - заявил Манукян. Даже партия "Гражданский договор", как отметил глава партии НДС, все еще находится на этапе становления, имея в своем арсенале главный актив в лице Никола Пашиняна. Следовательно, Вазген Манукян призывает, в первую очередь, принять закон или постановление правительства о развитии партий, в том числе о госфинансировании политпартий, при этом пересмотреть действующий закон "О партиях". Далее, принять новый избирательный кодекс, который будет соответствовать современным требованиям и обеспечит защиту местных и общереспубликанских интересов в новоизбранном парламенте. Вокруг данного сценария, как подчеркнул Манукян, политические силы, представленные в нынешнем законодательном органе, должны прийти к общему, добровольному знаменателю, в результате которого они возьмут на себя обязательства перед обществом о том, что новые выборы окажут содействие продуктивной деятельности нового кабмина. После завершения предложенных действий, как считает глава НДС, резонно провести новые выборы "в разумные сроки".