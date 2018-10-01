Понедельник, 1 Октября 2018 16:35

АрмИнфо.Беседа, состоявшаяся между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном имеет важное значение для активизации переговорного процесса по нагорно- карабахскому конфликту. Об этом заявил информагентству Trend экс-посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза.

Последний отметил, что информация об этой встрече весьма позитивна."Их совместное подтверждение приверженности процессу переговоров, а также соглашение об укреплении режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе являются шагами здравого смысла, которые уже давно пропагандируются Минской группой ОБСЕ", - сказал Брайза. Он добавил, что подобные положительные личные отношения необходимы для активизации переговорного процесса и являются ключевым фактором для обеспечения определенной степени взаимного доверия, что является предпосылкой для любого прорыва в переговорах. Отметим, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно- азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном. Стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.