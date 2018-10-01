Понедельник, 1 Октября 2018 16:35

АрмИнфо. Азербайджан всегда готов к конструктивным переговорам и контактам, служащим урегулированию нагорно- карабахского конфликта. Об этом заявил заместитель начальника отдела внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялась беседа между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Гаджиев добавил, что беседа состоялась по инициативе премьер-министра Армении.

"Это еще раз показывает, что формат переговоров остается неизменным, и переговоры ведутся именно между Арменией и Азербайджаном, которые являются сторонами конфликта. Также добавлю, что в рамках этого же формата в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а в июле - в Брюсселе прошли встречи между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Мы оцениваем это позитивно, и Азербайджан всегда готов к конструктивным переговорам и контактам, служащим урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Это еще раз демонстрирует приверженность Азербайджана существующему формату", - сказал Гаджиев в интервью Trend.

Напомним, что в Душанбе, на полях заседания глав СНГ состоялась короткая беседа премьер-министра Армении и президент Азербайджана, на котором стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения и на границе между Арменией и Азербайджаном, а также решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами стран.