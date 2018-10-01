Понедельник, 1 Октября 2018 16:30

АрмИнфо.Традиционно дружеские отношения между Казахстаном и Армения продолжают развиваться в духе взаимовыгодного партнерства. Как сообщает сайт 365info.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского парламента, об этом 1 октября в ходе встречи с послом Армении в РК Ара Саакяном заявил председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин.

Нигматулин подчеркнул значимость недавней встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась в Душанбе. При этом он отметил, что обсужденные вопросы и темы будут важны как для Казахстана, так и для Армении.

В свою очередь Ара Саакян отметил успехи, достигнутые Казахстаном, подчеркнув также, что в Казахстане проходят важнейшие события международного и регионального масштабов. Редчайшим явлением в истории армянский дипломат назвал строительство столицы Астаны за короткое время.

Собеседники обсудили перспективные направления дальнейшего казахстанско-армянского взаимодействия. Это информационные технологии, переработка сельхозпродукции и туризм. По мнению спикера мажилиса, большой потенциал и у торгово-экономического сотрудничества. Как подчеркнул Нигматулин, сегодня в Казахстане создан благоприятный инвестиционный климат. Работа по его улучшению активно продолжается в соответствии с поручением президента Казахстана. Ара Саакян в продолжение темы подчеркнул, что при поддержке казахстанской стороны и президента Назарбаева Армения вступила в ЕАЭС. "С каждым годом мы ощущаем позитивные результаты от этого Союза. В нем мы показываем хороший пример, как можно работать во благо своих народов", - сказал дипломат. Собеседники также высказались за развитие межпарламентских отношений. По словам Нигматулина, встречи профильных комитетов и межпарламентских групп по сотрудничеству между мажилисом РК и Национальным Собранием РА позволят изучать и обмениваться опытом законотворческой деятельности. Речь также шла о подготовке к предстоящему в Ереване выездному заседанию Парламентской ассамблеи ОДКБ. В ее работе запланировано участие делегации казахстанских мажилисменов. В повестке дня обсуждение важных модельных законов, а также актуальных вопросов регионального взаимодействия.