Понедельник, 1 Октября 2018 16:22

АрмИнфо.Дело не в том, что армянская сторона должна быть очень заинтересована во встрече с президентом США, а американская нет. В данной встрече должны быть заинтересованы обе стороны. Об этом в беседе с журналистами в бизнес - центре "Камар" заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись вопроса о том, почему последнему не удалось наедине встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН.

Премьер отметил, что ему не удалось наедине поговорить с Трампом, однако, ему удалось провести короткие контакты с президентом США, с вице-президентом Майком Пенсем, с госсекретарем Майком Помпео. "Мы обговорили необходимость в дальнейшем организовать встречу. Я надеюсь, что нам это удастся", - подчеркнул Пашинян.

Отметим, что недавно глава правительства Армении с рабочим визитом находился в США. В рамках визита Пашинян принял участие в 73-ей сессии Генассамблеи ООН.